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Искусственный газон на стадион «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровск», искусственный газон на стадионе имени Ленина, где новичок РФПЛ будет проводить домашние матчи, будет заменен на более современное покрытие нового поколения.

Отмечается, что данное решение принято после разговора президента РФС Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

«Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Чемпионат страны сезона-2017/18 стартует 16 июля и завершится 13 мая 2018 года. В первом туре «СКА-Хабаровск» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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