Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянии
Российский боксер Сергей Ковалев обратился к поклонникам после поражения от американца Андре Уорда в реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.
«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на «пятерку», показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я еще вернусь», – написал Ковалев на своей странице в Instagram.
🇷🇺Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на "пятёрку", показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я ещё вернусь! ........... 🇺🇸I admit, that Ward was better in rematch. I give him credit he did his homework with "A" and showed his professionalism and discipline. But he didn't put an end to our clash. I fought with two people in the ring... I will be back! #УордКовалев #WardKovalev #krusher #Россия #wrongstop
Напомним, россиянин уступил своему сопернику техническим нокаутом в 8-м раунде. Этот поединок вызвал ряд вопросов к главному рефери, который не обратил внимания на удары со стороны Уорда в область паха.
Добавим, что сам Андре исключил третью встречу с Сергеем, отметив, что в этом нет никакого смысла.