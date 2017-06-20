Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянии

Российский боксер Сергей Ковалев обратился к поклонникам после поражения от американца Андре Уорда в реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на «пятерку», показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я еще вернусь», – написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику техническим нокаутом в 8-м раунде. Этот поединок вызвал ряд вопросов к главному рефери, который не обратил внимания на удары со стороны Уорда в область паха.

Добавим, что сам Андре исключил третью встречу с Сергеем, отметив, что в этом нет никакого смысла.