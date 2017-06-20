Джо Коул: Я бы строил сборную Англии вокруг Кейна и Алли
Источник: Goal.comКомментарии
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул заявил, что футболисты «Тоттенхэма» Деле Алли и Гарри Кейн станут лидерами национальной команды.
«Будь я тренером сборной, то начал бы выстраивать команду вокруг Кейна и Алли. В мире мало нападающих калибра Кейна, а Алли наверное лучший игрок центра поля прямо сейчас. Оба игрока – надежда сборной Англии на многие годы», - цитирует Коула Goal.
В составе сборной Англии Кейн провел 11 официальный матчей и забил 3 гола.
Деле же сыграл в в 12 встречах и забил один гол.
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