Джо Коул: Я бы строил сборную Англии вокруг Кейна и Алли

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул заявил, что футболисты «Тоттенхэма» Деле Алли и Гарри Кейн станут лидерами национальной команды.

«Будь я тренером сборной, то начал бы выстраивать команду вокруг Кейна и Алли. В мире мало нападающих калибра Кейна, а Алли наверное лучший игрок центра поля прямо сейчас. Оба игрока – надежда сборной Англии на многие годы», - цитирует Коула Goal.

В составе сборной Англии Кейн провел 11 официальный матчей и забил 3 гола.

Деле же сыграл в в 12 встречах и забил один гол.