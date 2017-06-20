Гендиректор «Динамо»: Данни на днях обещал дать ответ по поводу контракта

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о возможном переходе Данни в московский клуб.

- Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить (по поводу возможного контракта). У «Динамо» есть к нему определенный интерес, - приводит слова Муравьева «Р-Спорт».

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5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня. Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года.

Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.