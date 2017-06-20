Джерри Уэст: Работа в «Клипперс» станет для меня последней

Бывший игрок НБА Джерри Уэст прокомментировал свое назначение на должность консультанта в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Работа с «Клипперс» - мое последнее место работы. Мне нравится, что руководство в меня верит и я сам хочу помочь клубу. Команда хочет стать первой на многие годы и для меня это главное. Эта команда сейчас самая лучшая в городе, однако руководству нужны большие вершины, потому и я здесь», - цитирует Уэста The Score.

Напомним, что в прошлом сезоне Уэст работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз».