Денис Суарес: Гомешу непросто адаптироваться к игре команды

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что его партнер по клубу Андре Гомеш очень важен для коллектива.

«Андре – сильный футболист, однако адаптироваться непросто к футболу «Барселоны». В сборной Португалии он показывает сумашедшие матчи, а в Примере порой теряется. Надеюсь, что в новом сезоне все будет хорошо, он крайне важен для нас», - цитирует Суареса Marca.

В прошедшем сезоне Гомеш принял участие в 30-ти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.