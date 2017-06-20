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Денис Суарес: Гомешу непросто адаптироваться к игре команды

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что его партнер по клубу Андре Гомеш очень важен для коллектива.

«Андре – сильный футболист, однако адаптироваться непросто к футболу «Барселоны». В сборной Португалии он показывает сумашедшие матчи, а в Примере порой теряется. Надеюсь, что в новом сезоне все будет хорошо, он крайне важен для нас», - цитирует Суареса Marca.

В прошедшем сезоне Гомеш принял участие в 30-ти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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