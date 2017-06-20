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Федор Емельяненко: Приглашаю Трампа на бой с Митрионом

Источник:  MMA FightingКомментарии

Российский боец смешанных единоборств заявил, что хотел бы пригласить на свой поединок с Мэттом Митрионом президента США Дональда Трампа.

«Да, я был бы рад, если бы Трамп пришел поддержать нас в бою с Мэттом», - цитирует Емельяненко MMA Fighting.

Напомним, 38-летний Митрион одержал 11 побед при шести поражениях.

На счету 40-летнего Емельяненко 36 побед при четырех поражениях.

Бой пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

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