Федор Емельяненко: Приглашаю Трампа на бой с Митрионом
Источник: MMA FightingКомментарии
Российский боец смешанных единоборств заявил, что хотел бы пригласить на свой поединок с Мэттом Митрионом президента США Дональда Трампа.
«Да, я был бы рад, если бы Трамп пришел поддержать нас в бою с Мэттом», - цитирует Емельяненко MMA Fighting.
Напомним, 38-летний Митрион одержал 11 побед при шести поражениях.
На счету 40-летнего Емельяненко 36 побед при четырех поражениях.
Бой пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
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