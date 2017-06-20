Федор Емельяненко: Приглашаю Трампа на бой с Митрионом

Американский боец MMA Мэтт Митрион заявил, что отправит в нокаут Федора Емельяненко в бое, который пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Мэтт Митрион: Емельяненко будет в нокауте Американский боец MMA Мэтт Митрион заявил, что отправит в нокаут Федора Емельяненко в бое, который пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.

Павлович обошел Емельяненко в рейтинге лучших тяжеловесов мира Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что его возвращение в спорт не стало возможным лишь из-за денег.

Федор Емельяненко: Для бойцов очень важны деньги Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что его возвращение в спорт не стало возможным лишь из-за денег.

Российский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится в рамках промоушена Bellator.

Федор Емельяненко: Хочу закончить бой с Митрионом красиво и победить досрочно Российский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится в рамках промоушена Bellator.