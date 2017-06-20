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Максим Жигалов: Раньше не умел справляться с психологическим давлением

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Диагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал о первом вызове в национальную команду.

- В 2011 году вы получили вызов в сборную от Владимира Алекно. Чем запомнился тот период?
- Это было приятной новостью для меня. Я очень благодарен Владимиру Романовичу. В тот момент, одновременно с тем, что я был очень амбициозен и стремился расти, я был чрезвычайно самокритичен и остро реагировал на собственные ошибки, мог из-за этого уходить в себя. Из-за этого в моей игре были большие перепады. Я не умел справляться с психологическим давлением, которое сам себе создавал. Особенно запомнился мне разговор с Владимиром Романовичем перед чемпионатом Европы. Он сказал, что видит во мне потенциал игрока сборной страны, но мне нужно научиться справляться с внутренними волнениями и переживаниями, иначе это может сильно помешать в карьере. В сборной я чувствовал себя находящимся в окружении звезд, поскольку был очень скромным парнем и, порой, это сковывало, и в то же время добавляло желания развиваться. Я съездил на чемпионат Европы, отыграв лишь эпизод в товарищеском матче с Чехией, но это был незабываемый опыт, - рассказал Жигалов.

Полную версию интервью Максима Жигалова читайте здесь

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