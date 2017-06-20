Матич дал согласие на переход в «МЮ»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич готов сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает The Sun, игрок сборной Сербии готов перейти в «Манчестер Юнайтед», который тренирует экс-наставник «синих» Жозе Моуринью. Последний, как известно, пригласил хавбека в лондонский клуб из «Бенфики».

Отмечается, что футболист не чувствует поддержки со стороны Антонио Конте. По мнению Матича, итальянец не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что инициировал интерес «МЮ» к полузащитнику именно Моуринью.

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