Матич дал согласие на переход в «МЮ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Челси» Неманья Матич готов сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает The Sun, игрок сборной Сербии готов перейти в «Манчестер Юнайтед», который тренирует экс-наставник «синих» Жозе Моуринью. Последний, как известно, пригласил хавбека в лондонский клуб из «Бенфики».
Отмечается, что футболист не чувствует поддержки со стороны Антонио Конте. По мнению Матича, итальянец не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что инициировал интерес «МЮ» к полузащитнику именно Моуринью.
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