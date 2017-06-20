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Андрей Кириленко: Швед и Карасев раскрыли себя с новой стороны

Источник:  ИзвестияКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, кто для него стал открытием прошедшего сезона.

«Алексей Швед и Сергей Карасев. Леша раскрылся как лидер: в тяжелейших условиях он буквально затащил свою команду в Евролигу, в каждой игре набирая больше 20 очков. Карасев здорово провёл регулярный сезон, но в плей-офф ему чуть-чуть не хватило удачи. В пятой игре с «Химками» он поскользнулся в решающий момент, и его команда уступила. Однако он смело может записать этот сезон себе в актив. Я давно не видел его в такой отличной форме. Он показывал агрессивный баскетбол, в одиночку решал исход многих матчей. Здорово, что в преддверии Евробаскета у нас есть два таких лидера, которые в этом сезоне показали себя с новой стороны», - приводят слова Кириленко «Известия».

В минувшем сезоне Швед в среднем за 29 минут на паркете набирал 23 очка, отдавал пять результативных передач и делал три подбора.

Карасев за 25 минут на площадке набирал 16 очков, делал три передачи и три подбора.

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