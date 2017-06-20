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ЦСКА подписал контракт с американским форвардом Клайберном

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня столичный клуб подписал соглашение с американским форвардом Уиллом Клайберном.

Отмечается, что контракт игрока, который в минувшем сезоне выступал за турецкую «Дарюшафаку», рассчитан на два года.

27-летний Клайберн играет в Европе с 2013 года. Первые два сезона американец выступал в немецком «Ульме», после чего провел год в израильском клубе «Хапоэль Холон». 

В сезоне-2016/17 он провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.

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