ЦСКА подписал контракт с американским форвардом Клайберном
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня столичный клуб подписал соглашение с американским форвардом Уиллом Клайберном.
Отмечается, что контракт игрока, который в минувшем сезоне выступал за турецкую «Дарюшафаку», рассчитан на два года.
27-летний Клайберн играет в Европе с 2013 года. Первые два сезона американец выступал в немецком «Ульме», после чего провел год в израильском клубе «Хапоэль Холон».
В сезоне-2016/17 он провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.
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