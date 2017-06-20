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Лука Динь: Прошедший сезон был неплох

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Барселоны» Лука Динь подвел итоги прошедшего сезон. «Было приятно закончить сезон победой в Кубке Испании.

Точно также мы начали сезон, выиграли трофей в Суперкубке у «Севильи». Конечно, круто выигрывать такие мини-турниры, однако «Барселона» достойна большего. Сезон был не так уж и плох, если смотреть объективно на факты. Мы забили больше всех голов в Европе. Также у нас лучшая оборона в чемпионате Испании. Если бы мы выиграли в первом круге у «Реала», то стали бы чемпионами», - цитирует Диня Goal.

В прошедшем сезоне каталонский клуб дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, занял второе место в чемпионате Испании и выиграл Кубок страны.

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