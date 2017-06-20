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«Реал» возобновил интерес к Канте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Don Balon, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, может перебраться в испанскую примеру.

Согласно источнику, на игрока сборной Франции претендует мадридский «Реал», который пытался пригласить хавбека до его трансфера в стан «синих».

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован его соотечественник - наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что «Челси» не собирается продавать Канте и в ближайшее время предложит ему новый контракт. 

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