Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов- : -Симон
Теннис  Карлович- : -Южный
Теннис  Мугуруса- : -Куличкова
Теннис  Медведев- : -Маю
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Жиру нужен «Арсеналу»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что команде нужен нападающий Оливье Жиру.

«Это был не самый просто сезон для Оливье, он мало играл и мало забивал. Порой, когда он все-таки отличался, это не гарантировало ему место на поле. Жиру принес нам важные очки, выходя со скамейки и несомненно, он нужен «Арсеналу», - цитирует Венгера Goal.

Напомним, ранее заинтересованность в Жиру выражал «Лион», а сам нападающий заявлял, что его не устраивает количество игрового времени в составе «канониров».

Добавим, что Жиру выступает за «Арсенал» с 2012 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.Президент «Лиона»: Ляказетт? У нас есть предложение от «Арсенала», но оно не устраивает клубЖан-Мишель Ола, президент «Лиона», рассказал о возможном уходе нападающего сборной Франции Александра Ляказетта.«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за полузащитника «Реала»Как сообщает Diario Gol, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич может перебраться в чемпионат Англии.Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта«Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.«Бавария» отказалась от приглашения Санчеса и нацелилась на хавбека «Атлетико»Как сообщает Sport Bild, в мае этого года состоялось заседание мюнхенской «Баварии», в ходе которого действующий чемпион Германии отказался от услуг нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», а также «Арсенал» и «Лестер» сыграют друг с другом в первом туре АПЛАПЛ опубликовала календарь на сезон 2017/2018, начало которого запланировано на 12 августа.«Арсенал» следит за ситуацией Смоллинга в «МЮ»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и КоутиньоНовый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обсудил с руководством клуба планы на летнюю трансферную кампанию, сообщает Daily Mail.Андрей Кобелев: Скептически отношусь к возможности отъезда Головина в АнглиюБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в английский топ-клуб.«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта«Арсенал» ведет переговоры о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские СМИ.Рияд Марез: Предложения от «Арсенала» я не получалПолузащитник «Лестера» Рияд Марез – об интересе лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «лис» Арсен Венгер.Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедерацийФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.Алексис Санчес: Вопросом трансфера занимается агент, а мои мысли только о сборнойФорвард «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал слухи о своем уходе из лондонского клуба.Экс-нападающий «Арсенала»: На месте Венгера потребовал бы за Санчеса АгуэроЭкс-нападающий «Арсенала»: На месте Венгера потребовал бы за Санчеса АгуэроБывший форвард лондонского «Арсенала» Чарли Николас высказался о возможных трансферах столичного клуба этим летом.«Бавария» готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды«Бавария» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Mirror.«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии ForbesАвторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовала рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезонаПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.«Шальке» готов увеличить зарплату ГорецкеРуководство немецкого «Шальке-04» готово поднять заработную плату полузащитнику Леону Горецке, чтобы сохранить его в своем клубе.
Футбол
Гендиректор «Динамо»: Данни на днях обещал дать ответ по поводу контракта
Бокс
Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянии
Футбол
Искусственный газон на стадион «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный
Футбол
Гвардиола отказался от услуг Обамеянга и хочет видеть в «Сити» Алексиса Санчеса
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Оливье Жиру
Оливье Жирувсе новости