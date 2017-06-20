Арсен Венгер: Жиру нужен «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что команде нужен нападающий Оливье Жиру.

«Это был не самый просто сезон для Оливье, он мало играл и мало забивал. Порой, когда он все-таки отличался, это не гарантировало ему место на поле. Жиру принес нам важные очки, выходя со скамейки и несомненно, он нужен «Арсеналу», - цитирует Венгера Goal.

Напомним, ранее заинтересованность в Жиру выражал «Лион», а сам нападающий заявлял, что его не устраивает количество игрового времени в составе «канониров».

Добавим, что Жиру выступает за «Арсенал» с 2012 года.