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Макбет Сибайя: Если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал возвращение в казанский клуб российского специалиста Курбана Бердыева, а также отметил его сильные стороны.

– Что думаете о возвращении Бердыева в «Рубин»?
– «Рубин» уже его назначил? С ним клубу будет проще подписывать высококлассных новичков. Бердыев очень серьезно взвешивает за и против, просматривая свободных игроков на рынке. И можно быть уверенным, что если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок, – заявил Сибайя.

В составе «Рубина» Сибайя играл с 2003 по 2010 год, провел 163 матча и забил три гола. 

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