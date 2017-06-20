Макбет Сибайя: Смотрел все матчи «Ростова» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Макбет Сибайя посетовал, что его бывшая команда не принимает участия в еврокубках.

«Я видел все матчи «Ростова» в Лиге чемпионов. К сожалению, не было шанса посмотреть на «Рубин», потому что команда не выступает в еврокубке. Но я в курсе последних результатов команды – просматриваю новости», – цитирует Сибайю «БИЗНЕС Online».

В составе «Рубина» Сибайя играл с 2003 по 2010 год, провел 163 матча и забил три гола.