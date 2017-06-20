Данило: Неймар звал меня в «Барселону»

Защитник мадридского «Реала» Данило заявил, что нападающий «Барселоны» Неймар приглашал его стать игроком каталонского клуба.

«В течении последнего времени у меня было много вызовов и трудностей, считаю, что их я преодолел. Два года назад Неймар меня звал в «Барселону», однако когда я получил приглашение «Реала», то больше вообще ни о чем не думал», - сказал Данило в эфире бразильского телевидения.

В прошедшем сезоне Данило принял участие в 25-ти матчах, забил один гол и отдал три результативных передачи.