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Диего Марадона: Дани Алвес – настоящий придурок

Источник:  TyC SportsКомментарии

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал защитника «Ювентуса» Дани Алвеса.

«Дани Алвес – настоящий бездельник и полный придурок. Он из тех игроков, которые касаются мяча в три раза меньше, чем совершают фолов. Алвес вообще играет на той позиции, где в футбол играть нельзя», – цитирует Марадону TyC Sports.

Напомним, что ранее Алвес поставил под сомнение справедливость победы сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года, когда Марадона забил гол рукой.

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