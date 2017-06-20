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Кристиан Пулишич: Не хотел бы стать игроком «Баварии»

Источник:  Penn LiveКомментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич заявил, что не собирается становиться игроком мюнхенской «Баварии».

«Я бы не хотел перейти в «Баварию». Конечно. В современном футболе ничего нельзя предугадать, однако я лично такого желания не имею. Вот в Англии я бы поиграл, однако сейчас я игрок «Боруссии» и меня все устраивает», - цитирует Пулишича PennLive.

Отметим, что «Бавария» никогда не интересовалась Пулишичем.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча, забил пять голов и отдал одиннадцать результативных передач.

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