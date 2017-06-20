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Ольга Рыпакова: Не вижу никого, кто мог бы составить Ласицкене серьезную конкуренцию

Источник:  Газета.RuКомментарии

Обладательница золотой медали Олимпиады в Лондоне и бронзовых наград Игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке Ольга Рыпакова из Казахстана в интервью «Газете.Ru» оценила выступление российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги – ежегодной серии соревнований, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

– Мария Ласицкене одержала победу на очередном этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Это ее седьмой успех в текущем сезоне и 15-й подряд. Есть ли сейчас кто-то равный ей по силам в женских прыжках в высоту?
– Мария производит впечатление очень уверенной спортсменки. Мне нравится, как она ведет себя в секторе – очень уравновешенно, спокойно, точно зная, что делать. Я всегда болею за нее. Это спортсменка высокого уровня, и по прыжкам видно, что она отличается от всех остальных.

С каждым стартом Мария закрепляет свои лидерские позиции. Из тех спортсменок, которые выступают сейчас, я не вижу никого, кто мог бы составить ей серьезную конкуренцию. Конечно, в спорте всякое бывает, и везение может кому-то помочь, но Маша сейчас лидер, – заявила Рыпакова.

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