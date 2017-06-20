Димитрис Итудис: Клайберн добавит ЦСКА габаритов в атаке

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в стан армейцев форварда Уилла Клайберна.

«С приходом Уилла мы добавим габаритов на позиции третьего номера, на которой он способен играть как спиной, так и лицом к кольцу, создавать атаки для себя. Клайберн также обладает инстинктом идти на подбор, может обороняться против игроков разных амплуа. Важно, что он мотивирован играть за нас, и мы приветствуем Уилла в семье ЦСКА», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В сезоне-2016/17 Клайберн провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.