Уилл Клайберн: Восхищен своим переходом в ЦСКА

Новоиспеченный форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился эмоциями от перехода в стан московского клуба.

«Восхищен тому, что мне представился шанс стать частью организации ЦСКА. Команда всегда, из года в год, оставалась одной из лучших в Европе. Присоединиться к ней – большая честь и привилегия», - цитирует Клайберна официальный сайт армейцев.

В сезоне-2016/17 Клайберн провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.