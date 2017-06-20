Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов- : -Симон
Теннис  Карлович- : -Южный
Теннис  Мугуруса- : -Куличкова
Теннис  Медведев- : -Маю
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Флорентино Перес: Асенсио может выиграть Золотой мяч

Источник:  MarcaКомментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о полузащитнике команды Марко Асенсио.

«В будущем Марко способен выиграть Золотой мяч, став при этом игроком международного уровня. Он очень трудолюбивый и скромный, при этом умный игрок. Все в «Реале» знают о его таланте, он провел великолепный дебютный сезон», - цитирует Переса Marca.

В прошедшем сезоне Асенсио принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данило: Неймар звал меня в «Барселону»Защитник мадридского «Реала» Данило заявил, что нападающий «Барселоны» Неймар приглашал его стать игроком каталонского клуба.«Реал» возобновил интерес к КантеКак сообщает Don Balon, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, может перебраться в испанскую примеру.Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.«МЮ» сомневается в целесообразности трансфера РоналдуВ «Манчестер Юнайтед» серьезно задумались над возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.Мехмет Шолль: В тюрьме Криштиану Роналду получит звание «Мисс сентябрь»Бывший полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль высказадлся о ситуации с нападающим «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов.«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о ДоннаруммеСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.Рауль займет пост заместителя генерального директора «Реала»Капитан мадридского «Реала» Рауль вернется в королевский клуб на должность заместителя генерального директора.Президент Ла Лиги: Роналду будет играть в Испании еще много летПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де ХеаРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mirror.Перес останется президентом «Реала» до 2021 годаПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом до 2021 года, сообщает Marca.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала»Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.Марко Асенсио: Мне нужно оставаться скромнымПолузащитник «Реала» и сборной Испании до 21 года Марко Асенсио прокомментировал разгромную победу над командой Македонии на молодежном чемпионате Европы, в которой нападающий оформил хет-трик.Испания разгромила Македонию на молодежном чемпионате Европы, Асенсио сделал хет-трикМатч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и Македонии завершился убедительной победой испанцев. Итоговый счет матча - 5:0.Спортивный директор «Милана»: Мы готовы обменять Доннарумму на РоналдуСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабельи прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме. Он отметил, что клуб готов обменять голкипера на форварда Криштиану Роналду.«Реал» может наложить вето на переход Мораты«Реал» может заблокировать трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Гендиректор «Динамо»: Данни на днях обещал дать ответ по поводу контракта
Бокс
Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянии
Футбол
Искусственный газон на стадион «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный
Футбол
Гвардиола отказался от услуг Обамеянга и хочет видеть в «Сити» Алексиса Санчеса
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Марко Асенсио
Марко Асенсиовсе новости
Флорентино Перес
Флорентино Пересвсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч