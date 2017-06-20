Флорентино Перес: Асенсио может выиграть Золотой мяч

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о полузащитнике команды Марко Асенсио.

«В будущем Марко способен выиграть Золотой мяч, став при этом игроком международного уровня. Он очень трудолюбивый и скромный, при этом умный игрок. Все в «Реале» знают о его таланте, он провел великолепный дебютный сезон», - цитирует Переса Marca.

В прошедшем сезоне Асенсио принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре передачи.