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Сергей Кирьяков: Сборная Германии точно выйдет в финал Кубка конфедераций

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Бывший нападающий сборной России, экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает главным фаворитом Кубка конфедераций сборную Германии.

«Мне довелось много лет выступать в Германии. Поэтому видел все изнутри. Я знаю, что немцы в любом составе – одна из сильнейших, да что уж там лукавить, сильнейшая команда мира. Они могут собрать несколько команд. И еще: Германия может потратить ровно столько сил, сколько надо для победы, и способна прибавить в нужный момент. Думаю, что эта сборная в финале будет точно», – заявил специалист в интервью «Свободной прессе».

22 июня сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, сыграет с командой Чили.

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