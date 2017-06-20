Диего Марадона: Месси вошел в историю

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Даже не могу вспомнить такого матча, в котором Лео бы плохо играл. Он мне нравится гораздо больше, чем Роналду.

Криштиану – настоящий зверь, как только он касается мяча, так сразу случается гол. Этим он мне напоминаем Батистуту.

Для Месси нужна крепкая команда, поскольку выиграть чемпионат мира в одиночку невозможно. Но он уже вошел в историю, а победа в чемпионате мира окончательно снимет все вопросы», - цитирует Марадону TyC Sport.