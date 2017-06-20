Александр Мостовой: Главное – не бояться сборную Португалии и пытаться играть в свою игру

Юлиан Брандт: С Австралией не все было идеально, но это в порядке вещей

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал матч Кубка конфедераций с Австралией (3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.