Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джорджи6:3, 2:2Вихлянцева
Теннис  Мугуруса- : -Куличкова
Теннис  Медведев- : -Маю
Теннис  Хачанов- : -Симон
Теннис  Карлович- : -Южный
Баскетбол  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дино Дзофф: С Доннаруммой Райола думает лишь о своем интересе

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заявил, что воздержится от критики вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который решил не продлевать контракт с клубом.

«Когда я впервые познакомился с Мино Райолой, он был еще очень молод, однако уже работал на агента Зденека Неходу. Он прошел очень большой путь. У меня есть собственное мнение по ситуации с Доннаруммой, однако озвучивать я его не буду. Агент делает те вещи, которые лично ему выгодны.

Понять гнев болельщиков можно, их страсть часто игнорируют. Они сейчас на самом дне футбольной пирамиды и достойны большего внимания. Однако им нужно также проявлять уважение и тут дело не только с Доннаруммой«, - цитирует Дзоффа Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Действующее соглашение рассчитано до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Букки стал главным тренером «Сассуоло»Новым главным тренером «Сассуоло» стал Кристиан Букки.«Наполи» проявляет интерес к Алексею МиранчукуКак сообщает Corriere Dello Sport, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может перебраться в чемпионат Италии.Караваев может перейти в «Лацио»Как сообщает Tuttomercatoweb, тренерский штаб «Лацио» во главе с Симоне Индзаги рассматривает вариант с приглашением российского защитника Вячеслава Караваева.Диего Марадона: Дани Алвес – настоящий придурокБывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал защитника «Ювентуса» Дани Алвеса.«Зенит» готов платить Маноласу 5 млн евро в годКак сообщает Tuttocalciochannel, «Зенит» готов удовлетворить требования защитника «Ромы» Костаса Маноласа.Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Конте провел успешные переговоры с «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к подписанию нового контракта с «синими».«Ювентус» договорился о переходе из «Баварии» Дугласа КостыИтальянский «Ювентус» договорился с немецкой «Баварией» о переходе из мюнхенского клуба бразильского полузащитника Дугласа Косты, сообщает Bild.Манолас хочет получать в «Зените» не меньше 4 млн евро в годКак сообщает Calciomercato, «Зенит» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа.«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Все о скандале с Доннаруммой«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Все о скандале с ДоннаруммойСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.Поль Погба: Доннарумма войдет в число лучших игроков, он заслуживает уваженияПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в «Милане»Как сообщает авторитетное издание Bild, вратарь «Байера» Бернд Лено, который в составе сборной Германии отправился на Кубок конфедераций в Россию, может перебраться в «Милан».Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Мино Райола: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практикиСпортивный агент Мино Райола заявил, что голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и его семье угрожали из-за того, что 18-летний вратарь отказался продлевать соглашение с «россонери».Итальянские болельщики забросали штрафную Доннаруммы деньгами (видео)В матче молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Дании (2:0) итальянские болельщики забросали штрафную Джанлуиджи Доннарумы деньгами.«Монако» проявляет интерес к БенатиаЗащитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа может стать игроком «Монако». Об этом сообщают итальянские СМИ.Салах близок к переходу в «Ливерпуль»Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах может стать игроком «Ливерпуля». Об этом сообщают итальянские СМИ.EA Sports назвала команду сезона серии А в FIFA 17EA Sports назвала команду сезона чемпионата Италии, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.«Зенит» предложил игроку «Ромы» Манолосу 3,5 миллиона евро в годФутбольный клуб «Зенит» предложил защитнику «Ромы» Костасу Манолосу зарплату в размере 3,5 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
Футбол
Александр Мостовой: Главное – не бояться сборную Португалии и пытаться играть в свою игру
Футбол
Диего Марадона: Дани Алвес – настоящий придурок
Футбол
Макбет Сибайя: Если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с американским форвардом Клайберном
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Мино Райола
Мино Райолавсе новости
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннаруммавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости