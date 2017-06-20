Дино Дзофф: С Доннаруммой Райола думает лишь о своем интересе

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заявил, что воздержится от критики вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который решил не продлевать контракт с клубом.

«Когда я впервые познакомился с Мино Райолой, он был еще очень молод, однако уже работал на агента Зденека Неходу. Он прошел очень большой путь. У меня есть собственное мнение по ситуации с Доннаруммой, однако озвучивать я его не буду. Агент делает те вещи, которые лично ему выгодны.

Понять гнев болельщиков можно, их страсть часто игнорируют. Они сейчас на самом дне футбольной пирамиды и достойны большего внимания. Однако им нужно также проявлять уважение и тут дело не только с Доннаруммой«, - цитирует Дзоффа Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Действующее соглашение рассчитано до 2018 года.