Главный тренер «Порту» попросил купить Зе Луиша

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил руководство клуба купить нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Как сообщает Correio da Manhã, Зе Луиш, знакомый с Консейсау по выступлениям в «Браге», не против данного трансфера.

Согласно данным портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Зе Луиша оценивается в пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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