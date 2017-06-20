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Себастьян Феттель: Не вижу смысла пользоваться социальными сетями

Источник:  RTL sportКомментарии

Четырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Себатьян Феттель поведал, почему не пользуется социальными сетями.

«Я не могу понять, почему все должны рассказывать кому-то, где вы находитесь и что делаете. У меня нет в этом необходимости, однако я не виню людей, которые постоянно говорят о себе. Я из того поколения, которое фотографироваться стесняется», - цитирует Феттеля RTL.

Напомним, у Феттеля нет официального аккаунта ни в одной из социальных сетей.

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