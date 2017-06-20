Караваев может перейти в «Лацио»
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Как сообщает Tuttomercatoweb, тренерский штаб «Лацио» во главе с Симоне Индзаги рассматривает вариант с приглашением российского защитника Вячеслава Караваева.
Согласно источнику, также в списке римского клуба на усиление числится защитник «Гента» Томас Фокет.
Ранее сообщалось, что к 22-летнему Караваеву проявляют интерес московский «Спартак» и «Зенит».
В минувшем сезоне экс-игрок столичного ЦСКА провел во всех турнирах за «Спарту» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически