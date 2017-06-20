Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джорджи6:3, 2:2Вихлянцева
Теннис  Мугуруса- : -Куличкова
Теннис  Медведев- : -Маю
Теннис  Хачанов- : -Симон
Теннис  Карлович- : -Южный
Баскетбол  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Караваев может перейти в «Лацио»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Как сообщает Tuttomercatoweb, тренерский штаб «Лацио» во главе с Симоне Индзаги рассматривает вариант с приглашением российского защитника Вячеслава Караваева.

Согласно источнику, также в списке римского клуба на усиление числится защитник «Гента» Томас Фокет.

Ранее сообщалось, что к 22-летнему Караваеву проявляют интерес московский «Спартак» и «Зенит».

В минувшем сезоне экс-игрок столичного ЦСКА провел во всех турнирах за «Спарту» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Манолас в шаге от перехода в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛМанолас в шаге от перехода в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Наполи» проявляет интерес к Алексею МиранчукуКак сообщает Corriere Dello Sport, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может перебраться в чемпионат Италии.«Краснодар» вступил в борьбу за ДанниКак сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, «Краснодар» хочет подписать бывшего полузащитника «Зенита» Мигеля Данни.Матье станет игроком «Спортинга»Защитник «Барселоны» Жереми Матье в ближайшее время может стать игроком португальского «Спортинга».Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаГлавный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил руководство клуба купить нападающего «Спартака» Зе Луиша.«Реал» возобновил интерес к КантеКак сообщает Don Balon, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, может перебраться в испанскую примеру.Матич дал согласие на переход в «МЮ»Полузащитник «Челси» Неманья Матич готов сменить клубную прописку этим летом.«Зенит» готов платить Маноласу 5 млн евро в годКак сообщает Tuttocalciochannel, «Зенит» готов удовлетворить требования защитника «Ромы» Костаса Маноласа.Гендиректор «Динамо»: Данни на днях обещал дать ответ по поводу контрактаГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о возможном переходе Данни в московский клуб.Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.Гвардиола отказался от услуг Обамеянга и хочет видеть в «Сити» Алексиса СанчесаНаставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает BВС.«МЮ» сомневается в целесообразности трансфера РоналдуВ «Манчестер Юнайтед» серьезно задумались над возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Спартак» ведет переговоры с ЭменикеФорвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает турецкое издание Milliyet.«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2»Защитник «Зенита-2» Илья Зуев может перейти в «Амкар», сообщает Федеральное агентство новостей.Конте провел успешные переговоры с «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к подписанию нового контракта с «синими».«Локомотив» разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубамиЗащитник Роман Шишкин получил разрешение от «Локомотива» на переговоры с другими клубами, сообщает ТАСС.Фернандеш является главной трансферной целью «Фенербахче»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Фенербахче».«Ювентус» договорился о переходе из «Баварии» Дугласа КостыИтальянский «Ювентус» договорился с немецкой «Баварией» о переходе из мюнхенского клуба бразильского полузащитника Дугласа Косты, сообщает Bild.Агент Костаса Маноласа: Информация о переговорах с «Зенитом» – это слухиИоаннис Эвангелопулос, агент греческого защитника итальянской «Ромы» Костаса Маноласа опроверг информацию о переговорах с «Зенитом».
Футбол
Александр Мостовой: Главное – не бояться сборную Португалии и пытаться играть в свою игру
Футбол
Диего Марадона: Дани Алвес – настоящий придурок
Футбол
Макбет Сибайя: Если Бердыев подписывает новичка, это хороший игрок
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с американским форвардом Клайберном
все новости
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваеввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы