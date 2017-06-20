Матье станет игроком «Спортинга»
Источник: O JogoКомментарии
Защитник «Барселоны» Жереми Матье в ближайшее время может стать игроком португальского «Спортинга».
Как сообщает O Jogo, француз уже согласовал условия личного контракта с лиссабонским клубом.
В последний раз Матье появлялся на поле в составе «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».
В прошедшем сезоне Матье принял участие в 16-ти матчах и забил один гол.
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