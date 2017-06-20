«Спартак» почти догнал «Зенит» по трансферной стоимости игроков

Сайт transfermarkt.de обновил данные. Самый дорогой состав в премьер-лиге по-прежнему у «Зенита» – 97,7 млн евро. Однако вплотную к питерцам подошел «Спартак» – 96,9 млн.

Отметим, что за полгода состав «Зенита» подешевел на 5,2 млн евро. В плюсе оказались только три футболиста: Лунев, Цаллагов и Жулиано. Тогда как состав «Спартака», напротив, подорожал на 8,7 млн. Сразу семь игроков красно-белых выросли в цене. А лучшую динамику показали Фернандо, Зобнин и Промес, подорожавшие на 2 млн.

Третье место занимает ЦСКА – 82,8 млн евро. В пятерке также «Краснодар» (75,8) и «Локомотив» (56,2).

Самый дешевый состав у новичка премьер-лиги «СКА-Хабаровска» – 6,2 млн евро.