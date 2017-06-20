Промес – самый дорогой игрок премьер-лиги
Сайт transfermarkt.de обновил данные. Самым дорогим игроком чемпионата остается Промес, подорожавший за полгода на 2 млн евро и оценивающийся сейчас в 20 млн.
Отметим, что сейчас в премьер-лиге играют только восемь футболистов, чья трансферная стоимость оценивается не менее чем в 10 млн евро. В пяти клубах: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
Топ-10 игроков премьер-лиги по трансферной стоимости
У кого самый дорогой состав? И сколько стоит Промес?
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