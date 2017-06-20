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Кайл Лэндри покинул «Зенит»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

«Зенит» на официальном сайте объявил об истечении контракта с центровым Кайлом Лэндри.

Канадский баскетболист выступал за сине-бело-голубых с 2014 года. Вместе с петербургским клубом он дважды завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а также дошел до финала Кубка России.

Напомним, в сезоне-2016/17 Кайл провел 30 игр в Лиге ВТБ, набирая 10,9 очка, совершая 4,7 подбора и отдавая 1,5 передачи. В Еврокубке 31-летний игрок принял участие в 16 матчах, в среднем набирая 9.6 очка, делая 4.8 подбора, и отдавая 1.2 передачи. 

Ранее «Зенит» объявил об уходе Яниса Тиммы, Райана Тулсона, Тревора Мбакве, Аарона Уайта, Евгения Войтюка и Александра Разумова. 

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