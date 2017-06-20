На Аляске медведь загрыз участника забега
Источник: Газета.RuКомментарии
В США, в штате Аляска, медведь загрыз 16-летнего подростка.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на KTTU, во время марафона юноша отправил организаторам смс-сообщение, что за ним гонится медведь. Участники забега и лесники начали поиски бегуна.
Прибывшие спасатели по координатам GPS с телефона подростка обнаружили тело погибшего и медведя. Животное несколько раз ранили из крупнокалиберного оружия, однако ему удалось сбежать. Поиски продолжаются.
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