«Краснодар» вступил в борьбу за Данни

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, «Краснодар» хочет подписать бывшего полузащитника «Зенита» Мигеля Данни.

- «Краснодар» сделал предложение Данни о контракте, – приводит слова источника «Р-Спорт».

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Напомним, 5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня. Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года.

Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.

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