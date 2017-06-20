Йон «Orange» Вестберг выиграл DreamHack Summer 2017
Швед Йон «Orange» Вестберг стал победителем турнира DreamHack Summer 2017 по Hearthstone.
В финале Orange обыграл испанцы Эстабана «espumito» Опазо со счетом 3:0.
За победу на турнире Вестберг получит 7 5000 долларов и 15 очков HTC, а испанцу достанется 3 500 долларов и 12 очков HTC.
DreamHack Summer 2017 проходил с 17 по 19 июня в шведском городе Йёнчёпинг. Призовой фонд чемпионата составлял 25 000 долларов.
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