Энтони Хадсон: Новая Зеландия создаст проблемы Мексике

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон заявил о намерении создать проблемы команде Мексике во втором матче Кубка конфедераций.

«Команда Мексики - мирового класса, и игра с Португалией это доказала. В октябре прошлого года мы играли с ними. На трибунах было 40 тысяч зрителей, и все они болели против нас. Мы тогда проиграли 1:2, но показали хороший футбол и создали сопернику много проблем, надо сделать это снова. Уверен, сейчас у нас есть шансы порадовать своего болельщика.

Мы на этом турнире, наверное, одна из самых маленьких команд, у нас нет больших звезд. Для нас предстоящий матч очень важен. Мы можем добиться успеха за счет желания», - цитирует Хадсона «Р-Спорт».

Напомним, в первом матче новозеландцы уступили сборной России со счетом 0-2, тогда как Мексика сыграла вничью с Португалией, 2-2.