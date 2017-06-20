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Энтони Хадсон: Новая Зеландия создаст проблемы Мексике

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон заявил о намерении создать проблемы команде Мексике во втором матче Кубка конфедераций.

«Команда Мексики - мирового класса, и игра с Португалией это доказала. В октябре прошлого года мы играли с ними. На трибунах было 40 тысяч зрителей, и все они болели против нас. Мы тогда проиграли 1:2, но показали хороший футбол и создали сопернику много проблем, надо сделать это снова. Уверен, сейчас у нас есть шансы порадовать своего болельщика.

Мы на этом турнире, наверное, одна из самых маленьких команд, у нас нет больших звезд. Для нас предстоящий матч очень важен. Мы можем добиться успеха за счет желания», - цитирует Хадсона «Р-Спорт».

Напомним, в первом матче новозеландцы уступили сборной России со счетом 0-2, тогда как Мексика сыграла вничью с Португалией, 2-2.

Матч

Мексика - Новая Зеландия

Место и дата

21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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