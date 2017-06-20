Полоз станет одноклубником Нобоа в «Зените»
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Как сообщает «БИЗНЕС Online», форвард «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».
Ранее сообщалось, что игрок сборной России этим летом воссоединится с Курбаном Бердыевым в «Рубине».
25-летний футболист провел за «Ростов» 40 матчей в минувшем сезоне, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.
Портал transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 7 млн евро.
Отметим, что питерский клуб по ходу нынешнего межсезонья уже подписал контракты с двумя бывшими футболистами донского клуба – Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически