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Полоз станет одноклубником Нобоа в «Зените»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», форвард «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».

Ранее сообщалось, что игрок сборной России этим летом воссоединится с Курбаном Бердыевым в «Рубине».

25-летний футболист провел за «Ростов» 40 матчей в минувшем сезоне, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач. 

Портал transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 7 млн евро. 

Отметим, что питерский клуб по ходу нынешнего межсезонья уже подписал контракты с двумя бывшими футболистами донского клуба – Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым. 

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