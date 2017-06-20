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Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве

Источник:  ASКомментарии

Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который в настоящее время трудится в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает AS, надзорные структуры подозревают Моуринью в сокрытии от уплаты налогов на сумму 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Моуринью был оштрафован на полтора миллиона евро за систематические нарушения налогового кодекса Испании с 2010 по 2013 года, в бытность португальца наставником «Реала».

Напомним, что прокуратура Испании ранее уже выдвигала подобные обвинения в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также игрока «Реала» Криштиану Роналду.

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