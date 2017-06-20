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Бердыев и Каррера вошли в число лучших специалистов планеты

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Британское издание FourFourTwo приступило к публикации рейтинга 50 лучших тренеров мира по состоянию на 2017 год.

На данный момент опубликованы места с 50-го по 36-е.

Отмечается, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев расположился на 36-й позиции, а рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера оказался на 44-й строчке.

Напомним, в минувшем сезоне Бердыев довел «Ростов» до 1/8 финала Лиги Европы, а Каррера помог «Спартаку» выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.

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