Бердыев и Каррера вошли в число лучших специалистов планеты
Источник: FourFourTwoКомментарии
Британское издание FourFourTwo приступило к публикации рейтинга 50 лучших тренеров мира по состоянию на 2017 год.
На данный момент опубликованы места с 50-го по 36-е.
Отмечается, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев расположился на 36-й позиции, а рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера оказался на 44-й строчке.
Напомним, в минувшем сезоне Бердыев довел «Ростов» до 1/8 финала Лиги Европы, а Каррера помог «Спартаку» выиграть чемпионат России впервые за 16 лет.
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