Бердыев и Каррера вошли в число лучших специалистов планеты

Василий Уткин: У «Ростова» всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о будущем «Ростова» после ухода российского специалиста Курбана Бердыева, который вернулся в казанский «Рубин».