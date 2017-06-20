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Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 33 минуты, - 4:6, 7:5, 6:4.

Анастасия реализовала пять брейк-поинтов из тринадцати, один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с немкой Юлией Гергес, которая переиграла испанку Лару Арруабаррену.

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