Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 33 минуты, - 4:6, 7:5, 6:4.
Анастасия реализовала пять брейк-поинтов из тринадцати, один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с немкой Юлией Гергес, которая переиграла испанку Лару Арруабаррену.
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