Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке

Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 33 минуты, - 4:6, 7:5, 6:4.

Анастасия реализовала пять брейк-поинтов из тринадцати, один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с немкой Юлией Гергес, которая переиграла испанку Лару Арруабаррену.