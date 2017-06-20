«Рубин» одержал первую победу после возвращения Бердыева
Сегодня «Рубин» провел первый подготовительный матч к предстоящему сезону. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Отмечается, что подопечные Курбана Бердыева, который вернулся в команду этим летом, обыграли со счетом 2:0 словенский «Целе».
Мячами в составе победителей отметились Гекдениз Карадениз и Егор Соркин.
Товарищеский матч
«Рубин» – «Целе» (Целе, Словения) – 2:0 (1:0)
Голы: Карадениз, 2; Сорокин, 51.
Состав «Рубина» в первом тайме: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Гранат, Санчес, Кузьмин (к), М’Вила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жонатас.
Состав «Рубина» во втором тайме: Фильцов, Сорокин, Бурлак (Кобахидзе, 71), Кверквелия, Бауэр, Устинов, Сонг, Цакташ, Жемалетдинов, Ахметов, Лестьенн (Махатадзе, 66).
Крутой гол @GokdenizK61🔝#РубинЦеле #FCRK pic.twitter.com/MBtu32DiBT— «Рубин» Казань (@fcrk) 20 июня 2017 г.