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Промоутер Кэти Дува: Ковалев вернется на ринг в ноябре, возможен поединок со Стивенсоном

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о дальнейших планах экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.

- По плану Сергей должен был выйти на ринг в ноябре независимо от результата второго поединка с Андре Уордом. И нет оснований для пересмотра намерений. У Ковалева по-прежнему действует контракт с телеканалом HBO. 

Пока я не могу сказать, будет ли его следующим соперником Адонис Стивенсон (чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC с 2013 года). Перед реваншем с Уордом менеджер Ивонн Мишель говорил мне о том, что все они болеют за Сергея, желают ему победы. Мы можем попытаться организовать такой бой, - заявила Дува.

Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Адонис Стивенсон поздравил Уорда с победой и выразил желание провести с ним поединок за объединение всех титулов.

Президент WBC: Многие болельщики были бы счастливы увидеть поединок Ковалева со Стивенсоном


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