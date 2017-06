Промоутер Кэти Дува: Ковалев вернется на ринг в ноябре, возможен поединок со Стивенсоном

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о дальнейших планах экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.

- По плану Сергей должен был выйти на ринг в ноябре независимо от результата второго поединка с Андре Уордом. И нет оснований для пересмотра намерений. У Ковалева по-прежнему действует контракт с телеканалом HBO.

Пока я не могу сказать, будет ли его следующим соперником Адонис Стивенсон (чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC с 2013 года). Перед реваншем с Уордом менеджер Ивонн Мишель говорил мне о том, что все они болеют за Сергея, желают ему победы. Мы можем попытаться организовать такой бой, - заявила Дува.

