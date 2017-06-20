«Ахмат» объявил о трансфере Раванелли

Грозненский «Ахмат» подписал четырехлетний контракт с бразильским полузащитником Раванелли.

«Первым новичком клуба стал футболист молодежной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос. Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии.

Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде. В свои не полные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», – написал президент грозненского клуба Магомед Даудов в своем инстаграме.

На счету 19-летнего игрока два матча за молодежную сборную Бразилии.

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