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«Ахмат» объявил о трансфере Раванелли

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Грозненский «Ахмат» подписал четырехлетний контракт с бразильским полузащитником Раванелли.

«Первым новичком клуба стал футболист молодежной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос. Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии.

Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде. В свои не полные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», – написал президент грозненского клуба Магомед Даудов в своем инстаграме.

Дорогие друзья! Футбольный клуб "АХМАТ" подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодёжной сборной Бразилии и клуба "Понте Прета" Раванелли Феррейра Дос Сантос. Цвета нашего клуба, носящего имя национального лидера, Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА, Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде. В свои не полные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе "АХМАТ" и говорю ему: "Добро пожаловать!" #Кадыров #Даудов #Ахмат #Раванелли #Грозный #Футбол

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

На счету 19-летнего игрока два матча за молодежную сборную Бразилии.

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