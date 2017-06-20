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Официально: Зобнин продлил контракт со «Спартаком»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии
Официально: Зобнин продлил контракт со «Спартаком»
Фото: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» и 23-летний полузащитник Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение, сообщает официальный сайт красно-белых.

Оно рассчитано на четыре года. Напомним, что Зобнин перешел в «Спартак» прошлым летом из московского «Динамо».

Напомним, что в данный момент Зобнин проходит реабилитацию от проведенной операции на колено после травмы, полученной в товарищеской игре с командой Венгрии. Предварительный срок восстановления – шесть месяцев.

В сезоне-2016/2017 игрок провел за «Спартак» 32 матча и забил 2 мяча.

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