Официально: Зобнин продлил контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» и 23-летний полузащитник Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение, сообщает официальный сайт красно-белых.

Оно рассчитано на четыре года. Напомним, что Зобнин перешел в «Спартак» прошлым летом из московского «Динамо».

Напомним, что в данный момент Зобнин проходит реабилитацию от проведенной операции на колено после травмы, полученной в товарищеской игре с командой Венгрии. Предварительный срок восстановления – шесть месяцев.

В сезоне-2016/2017 игрок провел за «Спартак» 32 матча и забил 2 мяча.