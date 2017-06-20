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Константин Генич: Роналду? Ситуация неприятная, но она никак не влияет на его игру

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии крайне недоволен сложившейся ситуацией и намерен покинуть «сливочных» этим летом. Основным претендентом на 32-летнего форварда является «Манчестер Юнайтед».

– Вряд ли вся эта история выводит его из себя, – говорит Генич. – Но, конечно, когда о тебе пишут на первых полосах, как о человеке, который нарушает закон, то это немного нервирует. Было бы странно, если бы у спортсмена с таким заработком не было проблем. Но у Роналду большая команда, на него работает огромное количество юристов. Думаю, именно они ломают себе голову, как выкрутиться из этой ситуации. Криштиану точно не переживает по этому поводу. 

Нет, я не думаю, что Роналду грозит тюремный срок, – продолжает Константин. – Здесь больше вопрос в том, придется ли платить штраф в полном размере или чуть меньшую сумму. Повторюсь, ситуация неприятная, но она никак не влияет на его игру, – заявил Генич.

Отметим, что завтра сборная Португалии сыграет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой России.

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