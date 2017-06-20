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Вихлянцева проиграла Джорджи в первом круге турнира в Бирмингеме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Бирмингеме представительнице Италии Камиле Джорджи.

Встреча, которая длилась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

За все время игры спортсменка из РФ 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Камилы – 2 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме Джорджи поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

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