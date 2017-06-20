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Андрей «Ghostik» Кадык: В СНГ кроме Virtus.pro никто себя уверенно не показывал

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Игрок Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык прокомментировал распределение региональных слотов в квалификациях к The International 2017.

Юго-Восточная Азия и Китай получили по три слота на чемпионат, Северная Америка и Европа — по два слота, а СНГ и Южная Америка — по одному.

Прямые приглашения на чемпионат получили Virtus.pro, OG, Evil Geniuses, Team Liquid, Invictus Gaming и Newbee.

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