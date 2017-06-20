Сборная Австралии провела тренировку на «Петровском»
Национальная команда Австралии готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Камеруна.
Подопечные
Анге Постекоглу провели занятие на стадионе «Петровский» не в полном составе: в тренировке приняли участие те, кто не играли в матче с Германией.
Напомним,
в 1-м туре австралийцы уступили немцам (2:3), а камерунцы проиграли Чили
(0:2).
Австралия
в турнирной таблице группы В идет на третьем месте, Камерун занимает четвертую
позицию – обе команды пока не набрали очков.
Матч Австралия – Камерун пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры в 18:00.
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