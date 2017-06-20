Сборная Австралии провела тренировку на «Петровском»

Национальная команда Австралии готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Камеруна.

Подопечные Анге Постекоглу провели занятие на стадионе «Петровский» не в полном составе: в тренировке приняли участие те, кто не играли в матче с Германией.

Напомним, в 1-м туре австралийцы уступили немцам (2:3), а камерунцы проиграли Чили (0:2).

Австралия в турнирной таблице группы В идет на третьем месте, Камерун занимает четвертую позицию – обе команды пока не набрали очков.

Матч Австралия – Камерун пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры в 18:00.